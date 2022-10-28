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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 28 октября 2022, 10:31 мск

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Власти Шотландии отказались платить за жилье для украинских беженцев

Власти Шотландии досрочно разорвали контракт на оплату проживания украинских беженцев в одном из отелей. Администрация предупредила людей о выселении до 18 ноября, пишет Scottish Daily Express.

Украинцы приехали в Шотландию по спонсорской программе. Изначально отель «Киллин» в Стерлинге заключил контракт с правительством на размещение беженцев до марта 2023 года. Но от властей пришло письмо о расторжении контракта и прекращении выплат.

Менеджер отеля Партхив Вьяс заявил, что письмо стало неожиданностью. Украинские беженцы рассчитывали на крышу над головой, их дети ходят в местную школу. К тому же, отель отказал всем желающим забронировать номер на рождественские или новогодние выходные, упустив возможность заработать.

Как сообщал «Новый День», в Ирландии закончилось жилье для украинских беженцев, и люди вынуждены жить в аэропорту Дублина. Польские власти готовят законопроект об ужесточении правил пребывания украинских беженцев в стране. Украинцев обяжут частично оплачивать расходы на проживание. В Брюсселе украинских беженцев попросили покинуть центр временного размещения и найти себе постоянное жилье.

Эдинбург, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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