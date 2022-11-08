В Минусинске многодетная семья отравилась угарным газом

Мать и трое детей отравились угарным газом в городе Минусинск Красноярского края. ЧП случилось из-за неправильного использования нового отопительного котла, пояснили в прокуратуре края.
В ночь на 8 ноября в больницу привезли 38-летнюю женщину и трех ее детей: семилетнего сына и двойняшек 16 лет. Врачи определили, что семейство отравилось угарным газом.
«В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Предположительно, причиной случившегося стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования при использовании установленного накануне нового отопительного котла», – рассказали в ведомстве.
Прокуратура начала проверку в связи с происшествием и оценит, как соблюдались требования противопожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Дербенте девять взрослых и четверо подростков попали в больницу с отравлением угарным газом после посещения кафе. Три человека оказались в критическом состоянии.
Минусинск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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