Мину «Лепесток» обнаружили на узловой станции Брянск-Льговский

Мину ПМФ-1 «Лепесток» нашли накануне на узловой железнодорожной станции Брянск-Льговский, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, боеприпас лежал прямо на железнодорожных путях маршрута, по которому военную технику перебрасывают в сторону Украины и Белоруссии.

Мину нашел обходчик около 17:00 понедельника, 7 ноября. Предполагается, что «Лепесток» заложили на железной дороге диверсанты. Саперы уничтожили мину на месте обнаружения, полотно не получило никаких повреждений.

Отметим, что станция Брянск-Льговский – это узловая станция Московской железной дороги в Брянске, крупнейший грузовой сортировочный парк Брянского железнодорожного узла.

ПМФ-1 «Лепесток» – это противопехотная мина нажимного действия, была принята на вооружение еще советской армией. Благодаря небольшому размеру и пластиковому корпусу цвета хаки ее трудно обнаружить. Применение и производство противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией.

Брянск, Наталья Петрова

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