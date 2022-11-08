Ребенок погиб в ДТП с автобусом под Новосибирском

Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся около деревни Козловка в Новосибирской области. Семилетняя девочка погибла, еще пять человек пострадали, рассказали в ГУ МВД по региону.

Авария случилась около 16:30 часов на 11-м км автодороги Татарск-Козловка. Водитель за рулем транспорта с 14 пассажирами потерял управление, и автобус съехал в кювет, где перевернулся. Ребенок от полученных травм умер на месте. Трех человек отвезли в больницу с переломами, еще три человека получили легкие повреждения.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, а прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о дорожной безопасности. По данным ГУ МВД, водитель был трезв.

В Казахстане два человека погибли, девять получили различные травмы в ДТП с пассажирским автобусом. Погибшие и четверо пострадавших – дети.

Козловка, Наталья Рязанова

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