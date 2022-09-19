В Казахстане два ребенка погибли, четверо пострадали в ДТП с автобусом

Два человека погибли, девять получили различные травмы в ДТП с пассажирским автобусом в Казахстане. Погибшие и четверо пострадавших – дети.

Авария случилась около 00:29 часов 19 сентября близ поселка Калкаман в Павлодарской области. Автобус направлялся из столицы в Усть-Каменогорск, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. На месте работали четыре бригады медиков, рассказали в областной станции скорой помощи.

Дети 6 и 14 лет умерли от полученных травм до приезда скорой. Еще четверо пострадавших в возрасте от года до 12 лет доставлены в детскую областную больницу. Также пострадали пятеро взрослых, с ними работают врачи.

Ранее в Азербайджане восемь человек погибли, несколько пострадали, когда микроавтобус с туристами врезался в бетонные ограждения и перевернулся.

Павлодар, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»