Шестеро погибли: в Непале случилось сильное землетрясение

Шесть человек погибли, пятеро пострадали в результате землетрясения на западе Непала. Четверо погибших – дети, передает телеканал Aljazeera.

Подземные толчки магнитудой 6,6 произошли около 02:00 часов по местному времени в ночь на 9 ноября в районе Доти. Землетрясение было такой силы, что ощущалось в северных районах Индии. Непальские сейсмологи вычислили магнитуду в 6,6, а специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщили о толчках в 5,6 баллов.

Погибли двое взрослых и четверо детей: 8, 13 и 14 лет. Еще пять человек получили различные травмы, их отвезли в больницу.

Разрушено восемь домов, на местах разрушений работают спасатели. В соседних городах дежурят вертолеты на случай обнаружения новых пострадавших.

В Индонезии один человек погиб, девять пострадали в результате землетрясения. После первых подземных ударов сейсмологи зарегистрировали еще 53 толчка.

Катманду, Наталья Рязанова

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