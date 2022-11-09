ФАС раскрыла картель на 2,8 млрд рублей в проекте развития БАМа

Федеральная антимонопольная служба раскрыла сговор поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры на 2,8 млрд рублей. Картель действовал, в том числе, при работе в проекте развития БАМа и Транссиба.

ФАС установила, что в сговоре участвовали ООО «БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК», ООО «КС Комплект», ООО «Электротехимпорт», ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания» и ООО «ЖелДорКомплект-СПБ». Компании подозреваются в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» и ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

«Компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддержания цен при проведении 33 торгов. Закупки проводились, в том числе, в целях реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 2,8 млрд рублей», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Доказательства и материалы внеплановых выездных проверок переданы в правоохранительные органы. А по административным делам компаниям грозят оборотные штрафы.

Москва, Наталья Рязанова

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