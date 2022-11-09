Иномарка насмерть сбила двухлетнюю девочку на «зебре» под Новосибирском

Иномарка сбила женщину с двумя дочками на пешеходном переходе в городе Искитим Новосибирской области. Двухлетняя девочка погибла на месте, ее старшую сестру и маму скорая отвезла в больницу с травмами.

По данным областной прокуратуры, авария случилась около 07:34 часов на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от детского садика. Туда 37-летняя женщина вела дочерей двух и четырех лет, младшую она несла на руках.

В них врезалась Honda CR-V, которой управлял 70-летний водитель. Младшая девочка умерла на месте, двумя пострадавшими занимаются врачи. Состояние водителя не уточняется.

«Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры», – рассказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина был трезв. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

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Искитим, Наталья Рязанова

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