Иномарка насмерть сбила двухлетнюю девочку на «зебре» под Новосибирском

Иномарка сбила женщину с двумя дочками на пешеходном переходе в городе Искитим Новосибирской области. Двухлетняя девочка погибла на месте, ее старшую сестру и маму скорая отвезла в больницу с травмами.
По данным областной прокуратуры, авария случилась около 07:34 часов на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от детского садика. Туда 37-летняя женщина вела дочерей двух и четырех лет, младшую она несла на руках.
В них врезалась Honda CR-V, которой управлял 70-летний водитель. Младшая девочка умерла на месте, двумя пострадавшими занимаются врачи. Состояние водителя не уточняется.
«Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры», – рассказали в ведомстве.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина был трезв. Выясняются причины и обстоятельства аварии.
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Искитим, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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