С места ДТП скрылся: в столице микроавтобус сбил пятилетнюю девочку на пешеходном переходе

На юго-востоке столицы водитель скрылся с места ДТП после того, как сбил на пешеходном переходе пятилетнего ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«На Первомайской улице у дома 28/24, водитель автомобиля Ford Transit совершил наезд на пятилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, в сопровождении мамы. Водитель автомобиля Ford с места аварии скрылся. В результате ДТП ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что за короткое время водитель Ford был установлен и привлечён к административной ответственности за оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся и непредоставление преимущества в движении пешеходам.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Москва, Андрей Дорофеев

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