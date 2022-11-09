СКР расследует крушение МИ-2 в Костромской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8, в результате которого один человек погиб и четверо получили травмы. Пострадавшие находятся в реанимации, один – в очень тяжелом состоянии.

Напомним, 8 ноября вертолет санавиации с бортовым номером RA-14185 с двумя членами экипажа, двумя фельдшерами и пациентом летел из Шарьи в Кострому, но упал на подлете к аэропорту «Сокеркино». Пациент так и не добрался до больницы – погиб на месте крушения. Летчиков и медиков отправили в городскую больницу Костромы.

«Состояние одного из пациентов очень тяжелое, двое в стабильно тяжелом состоянии, один – средней тяжести. Все находятся в сознании, двое – на искусственной вентиляции легких. Все пациенты в реанимации, проведено несколько операций», – рассказали в пресс-службе администрации Костромской области.

Следователи осмотрели место аварии и забрали черный ящик, сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России. Специалистам предстоит изучить его данные, образцы топлива, провести судебно-медицинские и летно-техническую экспертизы.

Кострома, Наталья Рязанова

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