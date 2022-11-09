В Дагестане женщина и трое детей пострадали от взрыва газа

Один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва бытового газа в дагестанском селе Оружба, сообщило ГУ МЧС по республике. Дома находились хозяйка и четверо ее детей, только одному ребенку не понадобилась медицинская помощь.

После взрыва все пострадавшие были живы, их доставили в больницу. Но женщина умерла от полученных травм. Трое детей находятся под присмотром врачей в больнице Махачкалы, передает РИА «Дагестан».

Специалисты устанавливают причины происшествия.

В Каспийске двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме.

Оружба, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»