Хабаровчанка сбила первоклассника на «зебре»

Женщина на иномарке сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе в Хабаровске. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Два первоклассника по пути с занятий переходили дорогу по нерегулируемому переходу недалеко от школы №26. 52-летняя автомобилистка на Mistubishi ASX врезалась в одного из мальчиков, второй успел отскочить в сторону.

«Водитель не предоставила преимущества в движении мальчику, допустила на него наезд. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами», – сообщили в ГИБДД города.

Врачи диагностировали у мальчика перелом основания черепа, ушиб головного мозга средней степени, ушибленную рану лба. Ему оказывают необходимую медпомощь.

Инспекторы установили, что женщина за рулем с 1997 года и в момент происшествия была трезва. Но на иномарке ездила без полиса ОСАГО. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

В Новосибирской области иномарка сбила женщину с двумя дочками на пешеходном переходе. Двухлетняя девочка погибла на месте, ее старшую сестру и маму скорая отвезла в больницу с травмами.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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