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NewDayNews.ru

Четверг, 10 ноября 2022, 15:24 мск

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Шесть приграничных белгородских сел остались без света из-за обстрела

В Белгородской области под украинский обстрел попали шесть приграничных сел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенек», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы выехали на место инцидента для устранения последствий.

Напомним, на территории Белгородской области действует повышенный («желтый») уровень террористической опасности.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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