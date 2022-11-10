Шесть приграничных белгородских сел остались без света из-за обстрела

В Белгородской области под украинский обстрел попали шесть приграничных сел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенек», – написал глава области в своем телеграм-канале.
Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы выехали на место инцидента для устранения последствий.
Напомним, на территории Белгородской области действует повышенный («желтый») уровень террористической опасности.
Белгород, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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