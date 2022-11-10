Диверсанты подорвали опору ЛЭП в Брянской области: обесточен один район

В Брянской области неизвестные подорвали опору ЛЭП 110 кВт. В результате без электроснабжения остался Климовский район. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram.

По словам губернатора, на месте работают оперативные службы. «В ближайшее время все электроснабжение будет переведено на резервную линию, до полного восстановления повреждений существующей», – написал он.

Позже Богомаз уточнил, что подача электроэнергии в Климовском районе возобновлена после переподключения основной линии электропередач на резервную.

Брянск, Наталья Петрова

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