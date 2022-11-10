В Костроме задержали хозяина сгоревшего кафе «Полигон», в котором погибли 13 человек

В Костроме задержан владелец сгоревшего клуба «Полигон», в котором при пожаре погибли 13 человек, – депутат региональной думы Ихтияр Мирзоев. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

Следствие ходатайствует перед судом об избрании Мирзоеву меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении ведомства.

Ранее президиум Генсовета «Единой России» приостановил членство Мирзоева в партии.

Напомним, в результате пожара в кафе в ночь на 5 ноября погибли 13 человек, еще шестеро получили травмы. Первоначально Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Позже стало известно, что также заведено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Были задержаны двое подозреваемых – директор ООО «Империя», «которая организовывала работу заведения», и 23-летний житель Асбеста Станислав Ионкин. Полицейские полагают, что именно он выстрелил из ракетницы в ходе драки – огонь от пиротехники распространился по зданию в считанные минуты.

Кострома, Светлана Антонова

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