В Магадане три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся около поселка Новый Уптар в Магадане. Три человека пострадали, рассказали в УМВД по Магаданской области.

Авария случилась около 11:55 часов 11 ноября. Автобус Kia Granbird перевозил около 30 человек по маршруту Магадан-Аэропорт, но вдруг съехал в кювет и перевернулся. Очевидцы и прибывшие спасатели помогли выбраться пассажирам и вынесли пострадавших.

«Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности перевозчика, уполномоченных должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а также работе УГИБДД по Магаданской области», – сообщили в областной прокуратуре.

Специалисты ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

В Пермском крае автобус с вахтовиками опрокинулся. Пострадал 21 человек, у четырех тяжелые повреждения.

Магадан, Наталья Рязанова

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