В США четыре человека стали жертвами урагана «Николь»

Четыре человека погибли в результате урагана «Николь» в американском штате Флорида. Пострадали десятки домов, более 300 тыс. человек остались без света, передает телеканал ABC.

Ураган обрушился на восточное побережье Флориды утром 10 ноября и бушевал почти сутки. В некоторых районах продолжаются дожди. Пострадали 19 отелей и кондоминимумов и 40 частных домов, оборваны линии электропередач, повалены столбы. Около 330 тыс. абонентов оставались без электричества, и ремонтные работы пока не везде завершены.

Власти округа Ориндж сообщили о четырех смертях, связанных со стихией. Мужчина и женщина погибли от удара током из порванных линий электропередач. Еще двое погибли в аварии, спровоцированной ливнем и сильным ветром.

В конце сентября Флорида пережила ураган «Иен», в результате которого погибли более 100 человек.

Таллахасси, Наталья Рязанова

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