Число погибших от урагана во Флориде превысило 100 человек

Число жертв урагана «Иен» в американском штате Флорида превысило 100 человек. Коммунальные службы продолжают разбирать завалы и восстанавливать водо- и электроснабжение, передает CNN.

По итогам поисково-спасательной операции число погибших удвоилось. Тела погибших находят под завалами, возникшими после разгула стихии. Некоторые постройки были полностью сметены сильным ветром. Во двор жилого дома занесло чужую машину. Другой местный житель нашел у себя во дворе причал, который принесло к нему с берега через два дома.

Коммунальщики продолжают восстанавливать электроснабжение. В некоторых районах нет питьевой воды.

Ураган «Иен» обрушился на юго-западное побережье Флориды 28 сентября. Изначально сообщалось о 10 погибших, боле двух миллионов человек оставались без света. Позже число жертв увеличилось до 45 человек.

Таллахасси, Наталья Рязанова

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