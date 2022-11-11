Иркутский суд наказал за истязание детей условным сроком и исправработами

Тайшетский городской суд в Иркутской области вынес приговоры сотрудникам ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток» за истязание воспитанников. Самое строгое наказание получил бывший замдиректора интерната – 4 года 9 месяцев лишения свободы условно.

Напомним, несколько воспитанников интерната на время сбежали из учреждения, а когда вернулись, их ждала взбучка. Несовершеннолетние пожаловались в полицию на избиение, и два воспитателя, медсестра, а также замдиректора по воспитательной работе были задержаны.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Бывший замдиректора будет отбывать условный срок и в течение года не сможет заниматься педагогической деятельностью. Остальным фигурантам назначили по году исправительных работ.

Тайшет, Наталья Рязанова

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