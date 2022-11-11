В Приморье более 6000 домов остались без холодной воды

Порядка 900 многоквартирных и 5,5 тыс. частных домов в приморском городе Артеме остались без холодного водоснабжения в результате аварии. В число пострадавших попали и несколько объектов социальной инфраструктуры.

Около 12 часов по местному времени на ул. 1-я Рабочая случился прорыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения. Для устранения аварии коммунальные службы отключили воду на поврежденном участке, лишив водоснабжения около 6,5 тыс. домов.

«Прокуратура города организовала проверку. Будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере ЖКХ и принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Фактическое восстановление водоснабжения поставлено на контроль», – сообщили в прокуратуре Приморского края.

В Челябинской области из-за коммунальной аварии поселок остался без воды.

Артем, Наталья Рязанова

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