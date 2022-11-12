Украинский дрон атаковал подстанцию в Курской области

Украинские военные сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовой. По его словам, никто не пострадал, но оборудование получило незначительные повреждения.

Кроме того, в ряде поселков без электроснабжения осталась часть домов.

«Ремонтные бригады уже на месте. Энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Курск, Наталья Петрова

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