В Стамбуле 50 пострадавших при взрыве выписаны из больниц

Врачи разрешили 50 пострадавшим при взрыве на пешеходной улице в Стамбуле покинуть больницы. Пять человек находятся в реанимации, рассказал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, два человека находятся в тяжелом состоянии. Ранее Минздрав сообщал о 39 выписанных пострадавших, позже министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что врачи отпустили еще несколько человек, сообщает агентство Anadolu.

Напомним, сильный взрыв прогремел в центре Стамбула на пешеходной улице Истикляль. Четыре человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Пострадали порядка 81 человека, которых отвезли в несколько больниц.

Власти подозревают в активизации бомбы женщину: эпицентр взрыва находился около скамейки, с которой ушла подозреваемая.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Идет допрос», – написал Сулейман Сойлу в сервисе микроблогов.

По его словам, исполнитель связан с сирийскими группировками, признанными Анкарой террористическими. Полиция задержала более 20 человек, которые могут быть причастны к взрыву.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предварительно взрыв считается терактом, и заверил – все виновные понесут наказание. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Полиция работала всю ночь на месте происшествия и собрала все необходимые доказательства. Пешеходную улицу вновь открыли для движения, там приняты все меры безопасности, передает телеканал TRT.

Стамбул, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»