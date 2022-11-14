В Индонезии три человека стали жертвами оползней

Три человека погибли в результате оползней в провинции Лампунг на индонезийском острове Суматра. Специалисты предупредили об угрозе новых оползней.

На выходных на Суматру обрушились сильные ливни и вызвали оползни. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями подтвердило смерть трех человек, передает ТАСС.

По прогнозам агентства, ливни продолжатся, что может вызвать новые оползни в ряде районов на юге Суматры.

Напомним, один человек погиб, девять пострадали в результате землетрясения в провинции Северная Суматра. После первых подземных ударов сейсмологи зарегистрировали еще 53 толчка, вызвав угрозу оползней.

Джакарта, Наталья Рязанова

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