В Индонезии три человека стали жертвами оползней

Три человека погибли в результате оползней в провинции Лампунг на индонезийском острове Суматра. Специалисты предупредили об угрозе новых оползней.
На выходных на Суматру обрушились сильные ливни и вызвали оползни. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями подтвердило смерть трех человек, передает ТАСС.
По прогнозам агентства, ливни продолжатся, что может вызвать новые оползни в ряде районов на юге Суматры.
Напомним, один человек погиб, девять пострадали в результате землетрясения в провинции Северная Суматра. После первых подземных ударов сейсмологи зарегистрировали еще 53 толчка, вызвав угрозу оползней.
Джакарта, Наталья Рязанова
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