российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 ноября 2022, 10:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Индонезии три человека стали жертвами оползней

Три человека погибли в результате оползней в провинции Лампунг на индонезийском острове Суматра. Специалисты предупредили об угрозе новых оползней.

На выходных на Суматру обрушились сильные ливни и вызвали оползни. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями подтвердило смерть трех человек, передает ТАСС.

По прогнозам агентства, ливни продолжатся, что может вызвать новые оползни в ряде районов на юге Суматры.

Напомним, один человек погиб, девять пострадали в результате землетрясения в провинции Северная Суматра. После первых подземных ударов сейсмологи зарегистрировали еще 53 толчка, вызвав угрозу оползней.

Джакарта, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Юго-Восточная Азия,