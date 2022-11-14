В Курской области сапер подорвался на украинской мине и погиб. Еще двое ранены

Один сапер Вооруженных сил России погиб и еще двое получили ранения, подорвавшись на украинской мине при обследовании приграничной территории в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел около восьми часов утра понедельника, 14 ноября. Саперы разминировали местность после обстрелов со стороны украинских войск.

«Местные жители слышали несколько взрывов, затем – сирены скорой», – говорится в сообщении.

Надо отметить, что ВСУ в последние дни усилили обстрелы приграничной территории Курской области. Сегодня утром украинские военные нанесли удар по селу Попово-Лежачи Глушковского района, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано 24 прилета. Обошлось без пострадавших, однако «на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские», – отметил губернатор. Кроме того, осколками посечен расположенный рядом с тракторной бригадой жилой дом, а также частный автомобиль.

Накануне в Курской области под огонь ВСУ попал приграничный поселок Краснооктябрьский. Никто не пострадал, но снарядами были повреждены объекты энергоснабжения. Поселок остался без света.

Курск, Наталья Петрова

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