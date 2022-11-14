Белгородский губернатор сообщил о третьем обстреле за день: горит фермерское хозяйство

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о третьем за день обстреле приграничной территории со стороны Украины. По его данным, ВСУ обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась емкость с дизельным топливом.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты», – написал глава региона в своем телеграм-канале, отметив, что подомовой обход в селе продолжается. Местные жители публикуют в соцсетях фотографии с черным столбом дыма в небе.

Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле Валуйского городского округа. Средства ПВО сбили две ракеты. Пострадавших и разрушений, по данным оперативных служб, нет.

Кроме того, по его словам, обстрелу подверглось окраина села Борки. Там также обошлось без пострадавших. Однако разрушен погреб одного частного домовладения, а во втором жилом доме выбиты окна, сообщил губернатор.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»