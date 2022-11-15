В Мексике более 20 человек пострадали, когда автомобиль врезался в толпу

Как минимум 22 человека пострадали в результате ДТП с неуправляемым автомобилем на штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Машина въехала в группу пенсионеров.
Около 30 человек ждали в очереди около банка, когда в них врезался автомобиль. За рулем находился пожилой мужчина, который не справился с управлением. Спасатели предположили, что водитель мог потерять сознание, что привело к ДТП.
Пострадали 22 человека, всех осмотрели врачи. 17 пострадавших получили легкие и средние травмы, их жизнь вне опасности. Еще пять человек находятся в тяжелом состоянии, пишет El Universal.
Водителя задержали, ведется расследование.
В Бразилии автомобиль протаранил группу протестующих. Пострадали 17 человек, среди них две девочки и три сотрудника военной полиции.
Мехико, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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