В Мексике более 20 человек пострадали, когда автомобиль врезался в толпу

Как минимум 22 человека пострадали в результате ДТП с неуправляемым автомобилем на штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Машина въехала в группу пенсионеров.

Около 30 человек ждали в очереди около банка, когда в них врезался автомобиль. За рулем находился пожилой мужчина, который не справился с управлением. Спасатели предположили, что водитель мог потерять сознание, что привело к ДТП.

Пострадали 22 человека, всех осмотрели врачи. 17 пострадавших получили легкие и средние травмы, их жизнь вне опасности. Еще пять человек находятся в тяжелом состоянии, пишет El Universal.

Водителя задержали, ведется расследование.

В Бразилии автомобиль протаранил группу протестующих. Пострадали 17 человек, среди них две девочки и три сотрудника военной полиции.

Мехико, Наталья Рязанова

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