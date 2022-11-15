В Тыве спасли запертого в холодном доме без еды ребенка

Двухлетний мальчик оказался на два дня заперт в неотапливаемом доме без еды в селе Тоора-Хем в Тыве. Полицейские нашли ребенка, разбираясь с пьяной дракой, рассказали в пресс-службе МВД республики.

Полицейские выехали по жалобе на пьяную драку в частном доме в селе. Разбираясь с инцидентом, сотрудники узнали о ребенке, запертом в одном из домов без присмотра.

«Под замком в частном доме без отопления и без еды двое суток находился малолетний мальчик, 2020 года рождения. Полицейскими ребенок доставлен в детское отделение ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ». Ему оказана медицинская помощь, здоровью ребенка ничто не угрожает», – добавили в ведомстве.

Установлено, что мать ребенка находилась в больнице в Кызыле, а отец решил скрасить одиночество распитием спиртного с товарищами. Ребенка он запер в доме, не оставив никакой еды.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Прокуратура республики поставила ход расследования на контроль. Ведомство также начало собственную проверку для оценки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики района.

Следственный комитет передал в суд дело в отношении жителя села в Новосибирской области за издевательство над пятилетним сыном. Мужчина избивал мальчика и морил голодом.

Тоора-Хем, Наталья Рязанова

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