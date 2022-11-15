У жителей Бердянска изъяли 1,5 кг пластита

Полиция задержала двух жителей Бердянска с запасом пластита, сообщила пресс-служба ГУВД по Запорожской области. Информация с их гаджетов доказала причастность задержанных к диверсионной деятельности.

Оперативники ГУВД действовали при поддержке силовых ведомств на основе полученной оперативной информации.

«Задержали двух жителей Бердянска, у которых в квартире были изъяты 1,5 кг взрывного устройства (пластит), корпус гранаты Ф-1, запал, два электродетонатора. Изъято цифровое оборудование с информацией о причастности задержанных к диверсионной деятельности», – написало ведомство в телеграм-канале.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые проходили службу в запрещённых в России организациях.

В Бердянске силовики предотвратили теракт на молодежном форуме. Члены украинской диверсионной группы планировали взрыв, но были задержаны.

Бердянск, Наталья Рязанова

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