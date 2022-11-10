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Четверг, 10 ноября 2022, 14:01 мск

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Украинские диверсанты готовили теракт на молодежном форуме в Бердянске

В Бердянске Запорожской области сотрудники силовых структур предотвратили теракт на молодежном форуме. Взрыв планировали члены украинской диверсионной группы. Злоумышленники задержаны.

Двое украинских диверсантов планировали устроить теракт на образовательном форуме «Юг молодой», который проводился с 6 по 9 ноября, передает ТАСС. Террористы собирались взорвать самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами и замаскированное в пластиковых канистрах.

Злоумышленники оказали сопротивление при задержании. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства преступной деятельности фигурантов.

Накануне сообщалось, что два участника запрещенных в России националистических формирований «Азов» и «Правый сектор» готовили теракт на трансформаторной подстанции в Бердянске. Задержанные боевики действовали по заданию Главного управления разведки Вооруженных сил Украины. За взрыв подстанции им обещали по 1 тыс. долларов.

Бердянск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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