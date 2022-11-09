В Бердянске поймали готовивших теракт украинских националистов

В Бердянске Запорожской области предотвращен теракт на объекте энергетики. Злоумышленники планировали взорвать трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть города и местные больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российских спецслужб.

Теракт готовили два участника запрещенных в России националистических формирований «Азов» и «Правый сектор». Фигуранты задержаны.

Отмечается, что злоумышленники получили задание от Главного управления разведки Минобороны Украины взорвать трансформаторную подстанцию. За уничтожение энергообъекта националистам обещали заплатить по 1 тыс. долларов.

Москва, Наталья Петрова

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