Волгоградка попала под уголовку за истязание полуторогодовалой дочери

Мать двух маленьких детей стала фигурантом уголовного дела. Жительницу Котово Волгоградской области подозревают в систематическом избиении полуторогодовалой дочери.

По версии следствия, 29-летняя женщина 2-11 ноября систематически избивала руками и стегала ремнем свою дочь в возрасте 1 год 8 месяцев. Побои заметили медики во время медосмотра 11 ноября и сообщили в полицию.

Девочку и ее четырехлетнего брата забрали у матери и поместили в больницу. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Медики не нашли у мальчика следы побоев, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Следователи возбудил уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ об истязании несовершеннолетнего, заведомо находящегося в зависимости от виновного. Прокуратура области взяла расследование на контроль и проводит надзорную проверку полноты и достаточности принимаемых мер органами системы профилактики мер по предупреждению семейного насилия.

В Калмыкии годовалый ребенок умер от побоев, которые наносили, в том числе, топором.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»