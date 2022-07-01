Житель Калмыкии насмерть забил годовалого племянника

Годовалый ребенок умер от побоев в одной из семей Элисты в Калмыкии. Полиция задержала 52-летнего родственника малыша по подозрению в убийстве.

Сообщение о смерти ребенка поступило вечером 30 июня. Прибывшие следователи предположили, что малыш умер от побоев, которые наносили, в том числе, топором.

«Изъято орудие преступления – топор и предметы, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели. Задержан родственник погибшего ребенка, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

Подозреваемым оказался двоюродный дед погибшего ребенка – дядя его матери.

СКР возбудил два уголовных дела: об убийстве малолетнего и о халатности сотрудников органов профилактики, поскольку семья состояла на учете. Прокуратура взяла ход расследования на контроль и начала собственную проверку.

Ранее в Твери задержали мужчину за истязание годовалого сына. После очередных воспитательных побоев по груди мальчика пришлось госпитализировать.

Элиста, Наталья Рязанова

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