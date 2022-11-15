В Вене экоактивисты облили нефтью картину Климта

Два активиста движения Letzte Generation в защиту климата облили нефтью картину Густава Климта «Смерть и жизнь». Работа выставлялась в Музее Леопольда в Вене.

Движение опубликовало видеозапись свой акции в сети Интернет. В кадре молодой мужчина плеснул черной жидкостью на полотно, а девушка приклеила себя к картине. Работа австрийского художника не пострадала, поскольку была под защитным стеклом, передает AP.

«Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта «Смерть и жизнь». Новые нефтяные и газовые скважины – это смертный приговор человечеству», – написали представители движения в сервисе микроблогов.

Ранее мишенью экоактивистов стали «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее Лондона. Картина стоимостью 80 млн долларов едва не пострадала от консервированного томатного супа, но ее уберегло защитное стекло.

Вена, Наталья Рязанова

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