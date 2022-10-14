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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 14 октября 2022, 16:54 мск

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Экоактивисты облили супом картину Ван Гога стоимостью 80 млн долларов

В Национальной галерее Лондона экоактивисты устроили протестную акцию, они облили томатным супом картину и приклеили себя к стене. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, 20-летняя Анна Холланд и 21-летняя Фиби Пламмер вылили банку томатного супа Heinz на картину «Подсолнухи» Ван Гога. Стоимость полотна оценивается в 80 млн долларов (72 млн фунтов стерлингов).

Затем активистки приклеили свои ладони к стене возле картины. При этом одна из них зачитала послание, начинающееся со слов: «Вас больше беспокоит безопасность картины или безопасность нашей планеты и людей?».

Участниц акции протеста задержали, известно, что они принадлежат к движению Just Stop Oil, которое борется с топливным кризисом. Отмечается, что картине не был нанесен какой-либо ущерб, так как полотно надежно скрыто под защитным стеклом.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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