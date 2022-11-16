Дрон ударил по нефтебазе в Орловской области

Губернатор Орловской области сообщил об атаке по нефтебазе в селе Стальной Конь предположительно беспилотником. По его данным, никто не пострадал.

«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале. На месте инцидента работают все оперативные службы, добавил он.

Ранее сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что предположительно, украинский дрон сбросил взрывчатку на терминал нефтепровода «Дружба» на железнодорожной станции «Стальной Конь». Отмечалось, что возгорания не последовало, «повреждения минимальны».

Надо отметить, что село Стальной Конь расположено в почти 175 км от границы с Украиной

Орел, Наталья Петрова

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