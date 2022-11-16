Мужчина открыл стрельбу в центре Сочи

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в центре Сочи. Подозреваемый решил с помощью насилия выяснить отношения с другим человеком, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина отдыхал в баре на улице Чайковского, но у него случился конфликт с другим посетителем. Они вышли на улицу, чтобы решить разногласия. В качестве аргумента подозреваемый решил использовать травматический пистолет.

«41-летний местный житель выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника», – говорится в сообщении ведомства.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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Сочи, Наталья Рязанова

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