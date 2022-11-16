В Херсонской области пропала замглавы региона Екатерина Губарева

В Херсонской области пропала замглавы администрации региона Екатерина Губарева. Об этом сообщил ее муж, «народный губернатор» Донецкой области времен Русской весны Павел Губарев в своем телеграм-канале.

Он отметил, в последний раз его супруга выходила на связь накануне около 16:30. По словам Губарева, последнее место, где видели женщину – здание правительства Херсонской области в Геническе.

«Попытки дозвониться Сальдо (врио губернатора Херсонской области – прим. ред.), чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», – написал он.

Последнее сообщение в телеграм-канале Екатерины Губаревой было за сутки до ее пропажи.

Москва, Наталья Петрова

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