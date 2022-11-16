российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 ноября 2022, 17:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: замглавы Херсонской области Екатерина Губарева задержана

Замглавы администрации Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губереву задержали, сообщает RT со ссылкой источник. Ранее ее муж, бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев сообщил о ее пропаже.

По сведениям собеседника телеканала, Губарева задержана по делу об экономическом преступлении. В каком статусе она находится, пока неизвестно. Подробности дела также неизвестны.

О задержании Губаревой также сообщает ТАСС, ссылаясь правоохранительные органы. Отмечается, что чиновницу задержали сотрудники МВД в рамках уголовного дела об экономическом преступлении. Сейчас с задержанной проводятся следственные действия.

Екатерина Губарева была назначена на должность заместителя главы Херсонской области летом этого года.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Херсонской области пропала замглавы региона Екатерина Губарева

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,