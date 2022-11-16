СМИ: замглавы Херсонской области Екатерина Губарева задержана

Замглавы администрации Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губереву задержали, сообщает RT со ссылкой источник. Ранее ее муж, бывший «народный губернатор» Донецкой области Павел Губарев сообщил о ее пропаже.

По сведениям собеседника телеканала, Губарева задержана по делу об экономическом преступлении. В каком статусе она находится, пока неизвестно. Подробности дела также неизвестны.

О задержании Губаревой также сообщает ТАСС, ссылаясь правоохранительные органы. Отмечается, что чиновницу задержали сотрудники МВД в рамках уголовного дела об экономическом преступлении. Сейчас с задержанной проводятся следственные действия.

Екатерина Губарева была назначена на должность заместителя главы Херсонской области летом этого года.

Москва, Наталья Петрова

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