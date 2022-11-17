Бастрыкин поручил проверить смерть младенца после лечения у знахарей

Младенец умер через несколько дней после лечения у знахарей в Хасавюртовском районе Дагестана. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти ребенка и качество оказания ему медпомощи, сообщили в ведомстве.

Девятимесячный ребенок обварился кипятком из опрокинутого чайника. Малыша забрали в больницу, медики оказали ему необходимую помощь. Но позже родители забрали ребенка из отделения и предпочли альтернативные методы лечения.

«Отвели сына к знахарям, которые использовали средства альтернативной медицины. Спустя несколько дней состояние ребенка ухудшилось, и он скончался», – пояснили в СКР.

Бастрыкин поручил установить все причины и условия, приведшие к смерти ребенка. Следователи также проверят, насколько полно и качественно малышу оказали медицинскую помощь.

В Приморском крае 20-летняя женщина сама лечила полугодовалую дочь, пока ребенку не стало совсем плохо. Прибывшие медики не смогли спасти девочку.

Москва, Наталья Рязанова

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