На Кубани балкон с людьми рухнул на припаркованный автомобиль

В столице Кубани балкон с находящимися на нем люди обрушился на припаркованный автомобиль. В результате пострадали трое. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Инцидент произошел на улице Западный обход. Трое молодых людей вышли на балкон третьего этажа, где между ними вспыхнул конфликт и завязалась драка. Конструкция не выдержала и обрушилась.

Люди и обломки приземлились на припаркованный автомобиль. В результате трое молодых людей получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Машина получила значительные повреждения.

Похожий случай, но с более трагическими последствиями, произошел в начале ноября в Сочи. На пятом этаже хрущевки 1958 года постройки обрушился балкон. В результате погибли три человека.

Краснодар, Зоя Осколкова

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