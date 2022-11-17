российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:15 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани балкон с людьми рухнул на припаркованный автомобиль

В столице Кубани балкон с находящимися на нем люди обрушился на припаркованный автомобиль. В результате пострадали трое. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Инцидент произошел на улице Западный обход. Трое молодых людей вышли на балкон третьего этажа, где между ними вспыхнул конфликт и завязалась драка. Конструкция не выдержала и обрушилась.

Люди и обломки приземлились на припаркованный автомобиль. В результате трое молодых людей получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Машина получила значительные повреждения.

Похожий случай, но с более трагическими последствиями, произошел в начале ноября в Сочи. На пятом этаже хрущевки 1958 года постройки обрушился балкон. В результате погибли три человека.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,