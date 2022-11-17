В США внедорожник протаранил группу курсантов полиции

Внедорожник врезался в группу полицейских курсантов в округе Лос-Анджелес в США. 25 человек пострадали, в их числе водитель машины, передает Associated Press со ссылкой на местного шерифа.

Группа из 75 курсантов совершала пробежку около 06:30 часов. Внезапно черный внедорожник свернул на встречную полосу и протаранил строй курсантов, после чего врезался в фонарный столб.

Пять человек получили тяжелые травмы, их доставили в больницу. Еще у четырех диагностировали повреждения средней степени тяжести, а у 16 – легкой степени. Среди пострадавших и водителя внедорожника.

Служба шерифа выяснила, что водитель был трезв в момент ДТП. Теперь устанавливают причину аварии.

В Мексике 22 человека пострадали в результате ДТП с неуправляемым автомобилем. Машина въехала в группу пенсионеров.

Лос-Анджелес, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»