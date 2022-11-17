В Адыгее тело младенца нашли на мусорном полигоне

Работники мусорного полигона в Адыгейске нашли тело младенца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийство малолетнего, рассказали в управлении СКР по Республике Адыгея.

Тело мертвой девочки нашли вечером 12 ноября, но ведомство раскрыло подробности только сегодня. Работники обнаружили погибшую во время сортировки отходов, предположительно прибывших из поселка Энем Тахтамукайского района. Они сообщили правоохранителям, и на место выехали криминалисты СКР.

«Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление лица, совершившего преступление», – пояснили в ведомстве.

Следователи попросили о помощи жителей Тахтамукайского и Теучежского районов Адыгеи, а также прилегающих районов Краснодарского края. Всех, у кого есть какая-либо информация о случившемся, на условиях конфиденциальности призвали сообщить ее следствию.

В московском Люблино прохожий нашел труп младенца в мусорном контейнере. Следователи и прокуратура провели проверку.

Адыгейск, Наталья Рязанова

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