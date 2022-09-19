В мусорном контейнере на юго-востоке Москвы нашли труп младенца

Труп младенца обнаружен в мусорном контейнере в Люблино. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В мусорном контейнере на ул. Люблинская случайный прохожий обнаружил тело новорождённого ребенка. На месте координируют работу правоохранительных органов заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурара Игорь Ординарцев», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролируется прокуратурой.

Москва, Андрей Дорофеев

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