Двое в реанимации: в Кемерово школьники отравились в столовой

Школьники и учитель попали в больницу в Кемерово после ужина в столовой. Врачи поместили взрослого и одного из ребят в реанимацию.

По данным прокуратуры Кузбасса, учащиеся из Анжеро-Судженска в сопровождении учителя приехали в столицу региона на экскурсию. В столовой Кемеровского профессионально-технического техникума для них организовали горячее питание, и после ужина 10 ученикам и учителю стало плохо, передает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«Учителю и ребенку оказали помощь в реанимации. Сейчас у всех удовлетворительное состояние, один пациент выписан», – рассказали в министерстве.

Прокуратура сообщила, что проводит проверку. Сотрудники оценят, как соблюдались требования санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания детей.

В Ноябрьске у 26 школьников выявили острую кишечную инфекцию. Ту же инфекцию нашли у работников столовой.

Кемерово, Наталья Рязанова

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