В школьной столовой Ноябрьска отравились 26 учеников

В Ноябрьске из-за отравления учеников закрывали школьную столовую. У 26 учащихся школы номер 6 зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Такие же инфекции нашли и у работников столовой. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП Ямала.

Нарушения допустила компания АО «Комбинат общественного питания» (КОП), которая организует питание детей. Она совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Столовую должны были закрыть на 2 месяца, но открыли раньше – КОП заявил, что все нарушения устранены.

«20 октября отдел Роспотребнадзора по г. Ноябрьск, Муравленко в Ноябрьский городской суд представил заключение об устранении нарушений и возможности возобновления работы пищеблока «СОШ № 6». Все нарушения устранены, лиц с кишечными инфекциями отстранили от работы, провели дезинфекцию, пищевые продукты неизвестного происхождения утилизировали», – говорится в сообщении приставов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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