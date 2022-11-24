У поставщика школьного питания Ноябрьска, который отравил детей салатом, нашли курицу с сальмонеллёзом

У единого поставщика питания в школы Ноябрьска – АО «КОП» – сегодня, 24 ноября, сняли с реализации 380 кг курицы. В пробах мяса птицы специалисты Роспотребнадзора нашли возбудителя сальмонеллёза. Примечательно, что месяц назад в школе №6 произошла массовая вспышка заболевания, виновником которой стали сотрудники «КОП». Об этом рассказала глава управления Роспотребназора на Ямале Людмила Нечепуренко, выступая с докладом на заседании Заксобрания округа.

«В этом году мы пришли с проверкой (в «КОП» – прим.ред.) 1 ноября взяли пробы – курица, полуфабрикаты, рыба мороженая, фарш рыбный и так далее. Везде мы обнаружили общемикробное число, превышающее норматив. Это свидетельствует о неправильном хранении. 18 ноября мы отобрали курицу и сегодня сняли 380 кг курицы, потому что в этой курице мы опять выявили возбудителя сальмонеллёза. И вновь это курица, которая нам давала 2 вспышки сальмонеллёза в предыдущие годы – это курица «Приосколье», Белгородская область. О чём мы неоднократно писали и говорили, чтобы прекратить поставлять эту курицу в наши образовательные учреждения, но ноябрьский поставщик по-прежнему везёт белгородскую курицу и кормит наших детей», – возмутилась г-жа Нечепуренко.

«Они (АО «КОП» – прим.ред.) нам делали 2 вспышки сальмонеллеза в 2016, потом 2018 и 2019 годы. Около 380 случаев заболевания среди детей», – пояснила главный санитарный врач ЯНАО.

АО «КОП» – муниципальная компания, учредителем которой является департамент имущественных отношений Ноябрьска.

Людмила Нечепуренко добавила, что с АО «КОП» Роспотребнадзор знаком очень давно и часто встречается в суде. Очередная встреча намечена по поводу массового заболевания учеников школы №6. Ведомство подаёт иск в суд на предприятие – от 20 родителей уже поступили заявления.

Людмила Нечепуренко раскрыла причины заболевания в Ноябрьске. Заболевшие дети ели овощной салат.

«С 10 по 18 октября в школе №6 Ноябрьска групповое заболевание детей норовирусной инфекцией. Пострадали 29 человек, из них 26 – до 14 лет, с 15 до 17 три подростка. Из них в средней степени тяжести в инфекционное отделение было госпитализировано 5 человек. В ходе эпидрасследования установлено нарушение санитарного законодательства, нарушение технологии приготовления блюд, несоблюдение личной гигиены персонала, некачественная обработка овощей. Источник инфекции – сотрудники «КОП». Фактором передачи явился овощной салат», – уточнила главный санитарный врач.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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