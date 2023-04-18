Санитарные врачи рассказали, как дети в школьной столовой Ноябрьска отравились салатом

Санитарные врачи рассказали подробности массового отравления в школе #6 Ноябрьска.

ЧП случилось в октябре 2022 года. Как выяснилось, источником инфекции стали носители норовируса среди персонала пищеблока (3 повара и кухонный рабочий АО «КОП»).

Ученики отравились, поев салаты из овощей и фруктов. Об этом сообщается в докладе управления Роспотребнадзора по итогам 2022 года.

Пострадавшими стали 29 человек.

Среди них до 15 лет- 26 человек, с 15 до 18 лет- 3 человека. Пятерых пришлось госпитализировать.

Питание в школе организует АО «Комбинат общественного питания».

Окончательный диагноз отравившихся – норовирусная кишечная инфекция.

Санитарные врачи нашли на пищеблоке школы нарушения.

«Зона холодных закусок горячего цеха не оборудована бактерицидным облучателем.

В холодильной камере находились овощи (огурцы свежие и томаты свежие) в картонных коробках без необходимой маркировки. На линии раздачи обнаружены пищевые продукты (колбаса, зелень) неизвестного происхождения в полиэтиленовых мешках с видимыми признаками порчи»,– уточняют в Роспотребнадзоре.

Там сообщили, что причиной отравления детей стало нарушение технологии приготовления блюд, несоблюдение правил личной гигиены персоналом пищеблока, некачественная обработка овощей, фруктов.

По итогам проверки в школе провели дезинфекцию. Пищеблок закрывали на 60 суток, но открыли досрочно.

Ранее глава управления Роспотребнадзора Ямала Людмила Нечепуренко критиковала АО «КОП». Она сообщала, что компания уже не в первый раз становится причиной отравления детей.

Ноябрьск, Новый День, Наталья Ефремова

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