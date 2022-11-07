Главный санитарный врач ЯНАО вводит новые меры из-за роста заболеваемости энтеровирусами

На Ямале растёт заболеваемость энтеровирусами. За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано уже 83 случая против 26 за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко. Глава управления Роспотребнадзора на Ямале поручила усилить меры профилактики таких инфекционных заболеваний.

Г-жа Нечепуренко также отмечает, что поменялась и клиническая картинка: если раньше энтеровирус протекал в основном в форме гастроэнтеритов, то теперь у больных наблюдается сыпь. Более 90% заболевши – дети.

За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 2 случая поражения нервной системы – энтеровирусные менингиты.

В 2021 году заболеваемость также росла по сравнению с 2020 годом – 82 случая против 20 (рост заболеваемости на 308%). Показатель заболеваемости в ЯНАО на 257% превысил среднероссийский уровень.

Как отмечает главный санитарный врач Ямала, одна из причин – недостаточна организация противоэпидемических мероприятий в очагах энтеровирусной инфекции.

Департаменту здравоохранения Ямала г-жа Нечепуренко поручила в том числе госпитализацию больных с признаками инфекции; лабораторные исследования методом ПЦР больных и контактных в день обращения заболевших.

Руководителям образовательных учреждений – ежедневный утренний фильтр; дезинфекция 2 раза в день (пищеблоки, классы, столовые, бассейны, кабинеты); дезинфекция посуды после каждого приёма пищи; увеличение кратности проветриваний. Допуск заболевших только со справкой от врача.

Руководителям отделов Роспотребнадзоров в городах и районах глава управления поручила вводить ограничения массовых мероприятий в период подъёма заболеваемости (вплоть до запрета); приостановку работы бассейнов; при повторных случаях в одном садике или школе – приостановка занятий младшеклассников, секций и кружков.

Напомним, о случае массового заболевания в октябре в Ноябрьске стало известно от судебных приставов, которые опечатывали столовую в школе – у 26 учащихся школы номер 6 зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции.

Салехард, Наталья Ефремова

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