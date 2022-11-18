В Пакистане 20 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 20 человек погибли, 13 пострадали при падении пассажирского автобуса в канаву с водой. ДТП случилось на шоссе на западе пакистанской провинции Синд.

Автобус с 32 пассажирами двигался по шоссе «Индус Хайвей», частично пострадавшему от наводнений. Дорожные рабочие сделали несколько канав для отвода воды из-за наводнения. Предположительно, водитель не заметил ограждения. Автобус съехал в канаву, заполненную паводковой водой, и опрокинулся.

Около 20 человек погибли на месте, двое находятся в больнице в критическом состоянии, передает «Вести.ру».

Ранее автобус с пассажирами загорелся на юге Пакистана. В результате от ожогов погибли 17 человек, 10 пострадали.

Исламабад, Наталья Рязанова

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