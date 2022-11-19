Три человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке на Сахалине

Взрыв газа случился в многоквартирном жилом доме в сахалинском поселке Тымовское. Обрушились все пять этажей углового подъезда и часть перекрытий в соседнем. По меньшей мере три человека погибли, одного пострадавшего достали из-под завалов живым.
По данным ГУ МЧС по региону, взрыв случился около 05:03 мск в доме 6а на улице Библиотечной. «Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится шесть человек», – сообщили в ведомстве.
Дом не был газифицирован, и специалисты выясняют причину взрыва. Порядка 10 единиц техники и 30 сотрудников МЧС, а также добровольцы разбирают завалы. Из-под обломков уже достали одного пострадавшего и три тела, рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Полчаса спустя он добавил, что из-под завалов дома извлекли тела трех погибших жителей.
Жильцов пострадавшего дома эвакуировали. Для них организовали пункт временного размещения в местном доме культуры. «Внутри тепло, организованы спальные места, есть горячее питание, вода и другие нужные людям вещи», – пояснил Лимаренко.
Губернатор прибыл на место происшествия вместе с зампредседателя правительства области Олегом Поповым, министром ЖКХ Наталией Куприной и главой агентства по делам ГО и ЧС Анной Михеевой. Для координации действий правоохранительных органов и оперативных служб к месту взрыва отправился прокурор Тымовского района. Прокуратура области начала проверку инцидента.
Ранее в Дагестане один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва бытового газа. Дома находились хозяйка и четверо ее детей, только одному ребенку не понадобилась медицинская помощь.
Тымовское, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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